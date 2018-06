Projeto social oferece sopão e doações a moradores de rua

O projeto social ‘Bonde Bragança’, da torcida independente do São Paulo Futebol Clube, tem se reunido toda segunda-feira para distribuir sopa ou alimentos a moradores de rua e pessoas carentes. No total são 16 voluntários envolvidos na ajuda ao próximo.

Um dos organizadores da ação solidária, Alcides Waldemar Fachim de Campos (Peixe), explicou que a equipe, além da sopa, são ofertados café com leite e pão. Com o inverno, a equipe também está recolhendo agasalhos e cobertores em bom estado para doação.

Interessados em contribuir com a iniciativa podem entrar em contato com o projeto através da página no Facebook “Independente Bonde Bragança”.