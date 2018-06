DERROTA TIRA O TIME DO G-4: Bragantino joga em Minas em busca de reabilitação

Bragantino e Tupi abrem a segunda rodada do returno do Brasileirão Série C, hoje às 16 horas, na cidade de Juiz de Fora. Enquanto o time mineiro vem de três vitórias seguidas, na quinta colocação, o alvinegro vem de derrota dentro de casa para o Botafogo de Ribeirão Preto, que lidera o grupo.

Na história deste confronto entre alvinegros, Tupi e Bragantino já se enfrentaram sete vezes, com ampla vantagem para o Leão, que venceu cinco vezes, empatou uma e perdeu apenas uma.

No primeiro turno, em Bragança, com um gol assinalado aos 91 minutos, por Gustavo Vintecinco, o Braga venceu.

O técnico Marcelo Veiga não divulgou a escalação do time que entra em campo logo mais, porém não deve ser diferente daquela que tem disputado o campeonato. Salvo algum imprevisto, o onze deve ser formado por Alex Alves, Buiú, Lázaro, Guilherme Mattis e Fabiano; Adenilson, Jonathan Costa, Magno e Vitinho; Marquinhos e Matheus Peixoto.

Uma derrota do Braga vai deixá-lo de fora do G-4 e, dependendo da combinação de resultados, colocá-lo nas últimas colocações .