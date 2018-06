Poupatempo completa 4 anos em Bragança

A unidade do Poupatempo de Bragança comemorou na quarta-feira, 20, o quarto ano de atendimento à população. Só este ano foram 75,5 mil serviços.

Desde que foi inaugurado, o Posto do Governo do Estado já emitiu 145,5 mil RGs, 96,3 mil CNHs, 92,4 mil licenciamentos de veículos e 9 mil Atestados de Antecedentes Criminais.

Entre os órgãos que oferecem atendimento no Poupatempo estão o Detran.SP, Instituto de Identificação (IIRGD), e-poupatempo (serviços públicos online), Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho (SERT), Acessa SP, Ministério Público Estadual (investigação e reconhecimento de paternidade) e um correspondente bancário do Banco do Brasil, para pagamento de taxas.

O Poupatempo fica na Avenida Doutor Plínio Salgado, 5813 – Cruzeiro, e atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Como agendar – O Poupatempo trabalha com hora marcada para garantir mais eficiência e conforto a todos. Para marcar dia e horário para atendimento, o cidadão pode buscar um dos seguintes canais: Portal na internet: www.poupatempo.sp.gov.br; Aplicativo no celular: SP Serviços.

Poupinha, o assistente virtual no sistema, está disponível no portal do Poupatempo (no canto inferior direito da tela) e também no Messenger, do Facebook, no seguinte link: m.me/PoupinhaSP.

Além do agendamento, os canais também oferecem informações sobre todos os serviços oferecidos, prazos de entrega, valores de taxas, documentos necessários, endereços e horários de funcionamento dos postos.

O Poupatempo é um programa do Governo do Estado, executado pela Diretoria de Serviços ao Cidadão da Prodesp – Tecnologia da Informação. Iniciado em 1997, conta atualmente com 71 unidades fixas, em todas as regiões administrativas do Estado, além de um posto móvel que atende a áreas do entorno da Grande São Paulo.