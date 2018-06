Com apoio do deputado Ramalho da Construção, Federação Espírita renova comodato por 60 anos

O deputado estadual Ramalho da Construção (PSDB-SP) foi decisivo para a aprovação, pela Assembleia Legislativa, da prorrogação por mais 60 anos do comodato do terreno de 46.250 metros quadrados, localizado na Avenida Condessa Elisabeth de Robiano, número 454, Belenzinho, onde funciona a unidade da Federação Espírita Casa Transitória Fabiano de Cristo.

O governador Geraldo Alckmin, há algum tempo, tinha solicitado a aprovação da Assembleia. O assunto, entretanto, demorou a ser apreciado pelos deputados, muito em razão do período eleitoral. Para não perder prazos, Ramalho da Construção enviou ofício a todos os parlamentares da Alesp, que se sensibilizaram e votaram positivamente.

A Lei de número 4.897, de 1958, foi prorrogada por mais 60 anos, uma vez que a entidade é reconhecida por sua atividade de pleno interesse público, tanto é que, na ocasião do envio à Alesp, o governador contou com a concordância da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento e, também, do Conselho do Patrimônio Público.

Lar – A unidade da Federação Espírita, Casa Transitória Fabiano de Castro, beneficiada com o comodato, fica ao lado do clube da Polícia Militar, próximo à Avenida Celso Garcia e metrô Belém.