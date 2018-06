GOVERNO AUMENTOU CARGA DO ICMS: Litro da gasolina já está R$ 0,12 mais cara nos postos

O consumidor pode preparar o bolso na hora de encher o tanque do carro nos postos de combustíveis. O preço médio da gasolina vai ficar até R$ 0,12 mais caro nas bombas, por litro, e em muitos locais já vale desde sábado, 16, nas refinarias paulistas.

Em boa medida isso se deveu aos 12 dias em que os caminhoneiros cruzaram os braços, que teve reflexo direto no custo do insumo. No período o custo da gasolina ficou R$ 0,47 mais caro, diferença identificada pela pesquisa do Preço Médio Ponderado Final (PMPF), utilizado pelo Governo do Estado para calcular a base de tributação do ICMS.

E é justamente o valor do PMPF (que é a média de preços cobrados pelos postos em todo o Estado) que é apurado na pesquisa de preços realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A partir desse valor mediano, calcula-se a base de tributação sobre o combustível, percentual que é repassado ao consumidor final.

Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, a partir da segunda quinzena de maio o preço médio da gasolina (no Estado) saiu de R$ 4,03 para R$ 4,50. Sobre esse valor atualizado foi aplicada a carga de 25% de ICMS.

O diesel não sofreu alterações, porque está com os valores congelados por 60 dias, conforme o acordo firmado entre Governo Federal e caminhoneiros.

Segundo a Secretaria Estadual da Fazenda, a adoção do PMPF é o critério utilizado por quase todas as unidades federadas para a determinação da base de cálculo do ICMS retido por substituição tributária nas operações com combustíveis.

Efeito – O aumento no insumo já foi repassado para as bombas nos postos que renovaram seus estoques nos últimos dias.

O setor prevê aumento de preços a cada 15 dias, por conta do acréscimo na base de cálculo do tributo estadual. A explicação é simples: por ser incluído desde a refinaria, passando pelos distribuidores até chegar ao consumidor final, o preço do combustível vai subir a cada quinzena.

Etanol – O preço do etanol se mantém competitivo em relação ao da gasolina, aponta o levantamento quinzenal da ANP. Por enquanto, a vantagem é mínima, mas pode representar economia para o bolso dos consumidores que escolherem o derivado de cana-de-açúcar para abastecer os veículos.

A sensível variação financeira é reflexo da menor carga de imposto sobre o biocombustível e o período de safra da matéria-prima do etanol, conforme dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).