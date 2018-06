Cidade tem saldo positivo na geração de emprego em maio

Bragança voltou a oscilar positivamente na geração de emprego formal (com carteira assinada) em maio, porém ficou muito aquém dos números registrados em abril. No mês passado foram apenas 16 postos de trabalho, ou seja, 10% do total de abril. Naquela oportunidade foram criadas 165 vagas. Foram 1.273 contratações e 1.257 demissões.

Os dados foram divulgados quarta-feira, 20, pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho. O saldo no ano é positivo em 512 vagas em abril, e 520 nos últimos doze meses.

A desaceleração no emprego formal é preocupante para o setor produtivo, segundo o presidente em exercício da Fiesp, José Ricardo Roriz Coelho, ouvido pela reportagem. “Os cenários político e econômico são de incertezas. Aliado a isso temos problemas no câmbio, empresas em dificuldade de acesso ao capital de giro e taxa de crescimento do PIB menor. Tudo isso reflete no emprego”, assinalou.

Setores – Dos cinco principais setores da economia local, só dois oscilaram positivamente em maio: 393 postos criados na Indústria de Transformação e 368 em Serviços. Os demais demitiram: 44 na Construção Civil, 103 no Comércio e 30 na Agropecuária.

Nos primeiros cinco meses do ano, a Indústria, Serviços e Agropecuária mantiveram estoques positivos no número de vagas.