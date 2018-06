O cara é PHILIPPE COUTINHO

Quem imaginou que Neymar seria o grande astro da Copa da Rússia, se enganou. Pelo menos nos dois primeiros jogos. O jogador está muito aquém do que pode render e abriu espaço para Philippe Coutinho se tornar protagonista. Na vitória contra a Costa Rica, após os 90 minutos regulamentares, quem brilhou foi o jogador do Barcelona.

O Brasil depende só de si para buscar vaga na próxima fase e vai enfrentar a Sérvia, que tem um ponto a menos, em jogo de vida ou morte. O time falhou da mesma forma que fez na estreia e, mesmo com maior posse de bola, parou nas mãos do goleiro Navas. Brasil e Suíça lideram a chave com 4 pontos, Sérvia com 3 e Costa Rica já desclassificada.

Los Hermanos – A seleção Argentina também vai mal das pernas e tem apenas um ponto em seis disputados. A derrota de anteontem para a Croácia confirmou mais uma vez que Messi é jogador de clube, ou seja, do Barcelona. As chances de classificação melhoraram um pouco, se os argentinos derrotarem a Nigéria. Mas o time africano joga por um simples empate.

Tabelão da Copa

GRUPO A

Rússia 5 x 0 Arábia Saudita

Egito 0 x 1 Uruguai

Rússia 3 x 1 Egito

Uruguai 1 x 0 Arábia Saudita

Rússia x Uruguai

Egito x Arábia Saudita

GRUPO B

Marrocos 0 x 1 Irã

Portugal 3 x 3 Espanha

Portugal 1 x 0 Marrocos

Irã 0 x 1 Espanha

Irã x Portugal

Espanha x Marrocos

GRUPO C

França 2 x 1 Austrália

Peru 0 x 1 Dinamarca

Dinamarca 1 x 1 Austrália

França 1 x 0 Peru

Austrália x Peru

França x Dinamarca

GRUPO D

Argentina 1 x 1 Islândia

Croácia 2 x 0 Nigéria

Argentina 0 x 3 Croácia

Nigéria 2 x 0 Islândia

Islândia x Croácia

Argentina x Nigéria

GRUPO E

Costa Rica 0 x 1 Sérvia

Brasil 1 x 1 Suíça

Brasil 2 x 0 Costa Rica

Sérvia 1 x 2 Suíça

Sérvia x Brasil

Suíça x Costa Rica

GRUPO F

Alemanha 0 x 1 México

Suécia 1 x 0 Coréia Sul

México x Coréia Sul

Suécia x Alemanha

Coréia Sul x Alemanha

Suécia x México

GRUPO G

Bélgica 3 x 0 Panamá

Tunísia 1 x 2 Inglaterra

Bélgica x Tunísia

Panamá x Inglaterra

Tunísia x Panamá

Inglaterra x Bélgica

GRUPO H

Colômbia 1 x 2 Japão

Polônia 1 x 2 Senegal

Japão x Senegal

Colômbia x Polônia

Senegal x Colômbia

Japão x Polônia