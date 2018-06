Estado anuncia R$ 5 mi para duas escolas na Zona Norte

Durante audiência com o secretário estadual da Educação, João Cury Neto, o vice-prefeito Amauri Sodré foi informado que serão construída duas creches-escolas na Zona Norte de Bragança (Henedina Cortez e Uberaba), por meio do Programa ‘Ação Educacional’.

Serão investidos R$ 5 milhões na construção das duas unidades, com capacidade para atender 150 crianças na faixa etária de 0 a 4 anos.

Durante a reunião também foram tratados assuntos como melhorias em duas escolas estaduais, com obras de reforma e ampliação nas unidades E. E. Desportista Inaldo Manta, no Curitibanos (ampliação de salas de aula) e E. E. Professor Sebastião Ferraz de Campos, no Toró.

Além do vice-prefeito participaram da audiência a presidente da Câmara, Beth Chedid e a dirigente regional de Ensino em exercício, Elenira Martins Sanches. A audiência aconteceu ontem na Secretaria do Estado da Educação e foi agendada pelo deputado estadual Edmir Chedid. A solicitação desta e de outras unidades de creches escolas faz parte de um ofício do Deputado Edmir Chedid entregue ao então Secretário de Estado de Educação, José Renato Nalini, em 2017.