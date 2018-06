MAIORIA É DE MULHERES: 24,61% do eleitorado bragantino tem idades entre 45 e 59 anos

A proximidade das eleições de outubro não foi motivo suficiente para fazer com que o número de eleitores desse um salto como se esperava. Ao contrário, muitos não atenderam ao chamado do TSE para regularizar a situação.

Os dados mais recentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), relativos a maio último, apontam Bragança Paulista com 125.232 eleitores, número ainda não definitivo e que pode aumentar um pouco mais quando da divulgação dos dados oficiais, o que deve ocorrer nas próximas semanas. Em relação ao pleito de 2016, o crescimento foi de apenas 2,7%. Naquela oportunidade estavam aptas a votar 121.942 pessoas.

Sexo e idade – O eleitorado feminino é maioria na cidade. Dos 125.232 votantes, 65.694 são mulheres (52,46%) e 59.484 são homens (47,5%).

A faixa etária que concentra maior número de eleitores é a de 45 a 59 anos. São 30.823, ou 24,61% do total. Na sequência vem o grupo com idades entre 35 e 44 anos, formado por 26.222 (20,94%) e colado os que têm entre 25 e 34 anos, com 25.066 (20,02%). O eleitorado jovem, entre 16 e 24 anos, totaliza 17.763 (14,18%). Já os idosos, com idades acima de 60 anos, são 25.349, que representam 20,23%.

Instrução – Os que têm o ensino médio (completo e incompleto) são maioria dentre os eleitores de Bragança: 53.437 (42,67%), enquanto os que fizeram apenas o ensino fundamental (completo e incompleto) aparecem na sequência, com 43.457 (42,67%).

Somente 15,74% dos eleitores possuem curso superior (completo ou incompleto), ou seja, 19.722 eleitores.