Vacina contra a gripe é ampliada para outras faixas etárias

A partir de segunda-feira, 25, a vacinação contra a gripe será ampliada para crianças de 5 a 9 anos e adultos de 50 a 59, segundo informou a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, em cumprimento ao que determinou o Ministério da Saúde.

Segundo a pasta, a ampliação se dá em decorrência da baixa adesão ao imunizante, que atingiu apenas 66,2% do público-alvo até o dia 13 de junho. Foram aplicadas ao todo 2,1 milhões de doses e a meta é atingir 90% da população.

A vacina que protege contra três subtipos do vírus da gripe (H1N1, H3N2 e Influenza B) está disponível desde o dia 23 de abril em todas as unidades de saúde para os grupos prioritários, que são as pessoas mais vulneráveis ao desenvolvimento de quadros mais graves de doenças respiratórias.

Segundo a secretaria, a escolha dos novos grupos se justifica pelo fato das crianças apresentarem melhor resposta a vacinação, além de o grupo ser um dos principais transmissores do vírus Influenza. Já o grupo de adultos com 50 a 59 anos de idade, apresenta maior carga da doença, elevado porcentual de risco e maior vulnerabilidade para óbito, completou a pasta em nota.

Bragança – De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, na cidade foram vacinadas 37.919 mil pessoas, distribuídas entre gestantes (cobertura de 52,67%), crianças com idade entre seis meses e cinco anos (56,82%), pessoas com 60 anos ou mais (93,41%), mulheres que estão no período de até 45 dias após o parto-puérperas (70,90%), profissionais de saúde (101,33%), professores (91%) e pessoas com doenças crônicas e 8.479 pessoas com outras comorbidades.

Para receber a dose, informa a pasta, é preciso levar documento de identificação e, se possível, a carteira de vacinação e cartão SUS. Os profissionais de saúde e educação precisam apresentar holerite ou crachá de identificação. Portadores de doenças crônicas e outras comorbidades devem levar a receita da medicação que faz uso com data dos últimos seis meses.