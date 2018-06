SEMJEL atua na 4ª Semana de Prevenção ao Uso de Drogas

A Secretaria Municipal da Juventude, Esportes e Lazer, realizou palestra na segunda-feira, 18, para alunos da Escola Estadual Siles Coli, no Campo Novo, em alusão a Semana de Prevenção ao uso de Drogas.

As apresentações foram lúdicas e explicativas, com mensagens através do esporte aos estudantes. Foram apresentados aos alunos os problemas que são causados pelo uso de drogas e álcool e a importância da prática de esportes na juventude, além de divulgar trabalhos realizados pela SEMJEL, como escolinhas para iniciação e treinamento de alto rendimento.

A unidade escolar conta com cerca de 600 alunos, sendo a maioria dos bairros Biriça Campinho, Valado, Campo Novo, Carolina. No período da tarde atende três salas do 6º ano e três salas do 7º ano.

Participaram da palestra o Chefe da Divisão de Lazer Rivellino Oliveira, da Chefe da Divisão da Juventude Sandra Teixeira, pelo professor Osvaldo Vilaça Júnior (Juca), orientador esportivo do município, o ex jogador do CA Bragantino Gilberto Ribeiro de Carvalho (Biro Biro) e o professor Martinho Nobre responsável pelo centro de treinamento da Confederação Brasileira de Atletismo, a CBAt.

Semana de Prevenção ao Uso de Drogas – Conselho Municipal sobre Álcool e outras Drogas (COMAD), em parceria com a Diretoria Regional de Ensino de Bragança Paulista realiza a 4° Semana de Prevenção ao uso de drogas. De 18 a 27 de junho, são feitas diversas atividades em escola do município com o intuito de favorecer e estimular a articulação dos diversos setores da sociedade e instituições para a realização de ações conjuntas.

Até quinta-feira, o calendário contemplará as seguintes escolas:

Dia 20, quarta-feira:

Rede Estadual

8h: E.E. Min. Alcindo Bueno de Assis (EEMABA) – Exibição do filme “Diário de um Adolescente”

8h: E.E. Dom José Maurício da Rocha – Palestra, com Arquimedes Nicastro

10h: E.E. Prof. Bruno Florenzano – Palestra, com a Psicóloga Vilma Bastos (AP)

10h: E.E. Dr. Fernando Amos Siriani – Palestra – NA

10h: E.E. Prof. Sebastião Ferraz de Campos – Palestra/roda de conversa, com a Enfermeira Alessandra Baptista – Programa IST/AIDS

13h: Palestra, com as PMs Janaína Matias e Patrícia Pinheiro – JBA

13h: E.E. Dom José Maurício da Rocha – Palestra – Papo Sério em Ação

13h30: E.E. Profª. Mathilde Teixeira de Moraes – Ações Esportivas – Secretaria de Esportes

14h: E.E. José Guilherme – Oficina de Cartazes

19h30: E.E. Prof. Paulo Silva – Palestra/roda de conversa, com a Psicóloga Vilma Bastos (AP)

Rede Municipal

19h30: E.M. Prof. Dinorah Ramos – Palestra, com o Grupo Amor Exigente

Dia 21, quinta-feira

Rede Estadual

8h30 e 13h30: EE Prof. João Ernesto de Almeida Vanni – Palestra, com as PMs Janaína Matias e Patrícia Pinheiro – JBA

8h e 14h: E.E. Min. Alcindo Bueno de Assis (EEMABA) – Roda de Conversa

10h30: E.E. Prof. Siles Coli – Palestra, com o Psicólogo Alberto Edwards (AP)

11h: E.E. Prof. José Nantala Bádue – Ações Esportivas – Secretaria de Esportes

11h: E.E. Dr. Fernando Amos Siriani – Palestra – NA

14h30: E.E. Prof. Bruno Florenzano – Apresentação de Capoeira

15h30: E.E. Dr. Silvio de Carvalho Pinto Júnior – Palestra, com o Dr. Gilson A. Cardoso

16h: E.E. Prof. José Nantala Bádue – Apresentação do Canil da Guarda Civil Municipal

20h: E.E. José Guilherme – Palestra – AA

8h: E.E. Profª. Maria José Moraes Salles – Palestra – NA

15h: Centro Cultural Geraldo Pereira – Apresentação Teatral “Judas em Sábado de Aleluia”, para os alunos da E.E. Profª. Maria José Moraes Salles – Palestra – NA

Rede Municipal

9h: E.M. Profª. Lúcia Helena Pugiali – Palestra, com a PM Daniele N. de Mattos – PROERD