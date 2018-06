Alunos da rede municipal expõem trabalhos de robótica no IF

A Exposição de Robótica, realizada em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus Bragança Paulista, aconteceu na última sexta-feira, 15 e teve participação de alunos de três escolas municipais.

Alunos as Escolas Municipais Comendador Hafiz Abi Chedid, Desembargador Prof. Dr. Paulo Sérgio F. de Oliveira e Prof. Abner Antônio Sperendio, expuseram os trabalhos realizados em sala de aula.

A exposição aconteceu devido à capacitação de professores no início do ano sobre robótica educacional, com o objetivo de promover estudo de conceito multidisciplinares, como física, matemática, raciocínio lógico, resolução de problemas, entre outros, em sala de aula.

Cada escola recebeu um kit de robótica, contendo 6000 peças plásticas e componentes eletrônico. Os alunos foram estimulados através de atividades diferenciadas e colocaram em prática o que aprenderam.