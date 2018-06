Brasileiro Caixa Sub-20 define Seleção do Mundial da Finlândia

O Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo Sub-20, que será disputado desta sexta-feira, 22, até domingo, 24, além de propiciar um acirrada disputa pelo título, também definirá a equipe que representará o País no Campeonato Mundial da categoria, a ser disputado de 10 a 15 de julho, na cidade de Tampere, na Finlândia. O torneio será realizado no estádio do Centro Nacional do Desenvolvimento do Atletismo (CNDA), em Bragança Paulista.

O Campeonato Brasileiro Sub-20, que reunirá nada menos do que 872 atletas, inscritos por 128 clubes, de 22 Estados e do Distrito Federal, faz parte do Programa de Competições Caixa, Patrocinadora Oficial do Atletismo Brasileiro. A organização é da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e da FPA, com apoio da Prefeitura de Bragança Paulista.

As competidores de Bragança Paulista, da ABRA/SEMJEL são: Bianca 100/200 m, Mateus 100/200m, Vitor 100/200m, Jardel 1500m.

A entrada é livre para o público. O CNDA fica na Rodovia Alkindar Monteiro, km 50,5 – SP 063 – Bairro do Campo. Mais informações no site da competição: http://www.cbat.org.br/competicoes/brasileiro_sub20/2018/default.asp