Revisão do Plano Diretor é retomado entre Prefeitura e USF

A seis meses da entrega do Plano Diretor do Município, o grupo gestor continuou na terça-feira, 19, os trabalhos de revisão com uma equipe dividida por profissionais da Universidade São Francisco (USF) e Palácio Santo Agostinho. Atividades das câmaras temáticas foram iniciadas juntamente com o corpo técnico da Secretaria Municipal de Planejamento, coordenadores dos cursos envolvidos, professores, alunos e estagiários nas mais diversas áreas de atuação.

Ao todo são oito câmaras: Saúde, Desenvolvimento e Assistência Social, Turismo e Cultura (Esporte), Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente, Educação, Mobilidade Urbana e Circulação e Planejamento Territorial.

Os trabalhos realizados pelas câmaras temáticas serão acompanhados, analisados e aprovados pelo grupo gestor, que é formado pelos membros da Comissão Especial da Prefeitura e pelos coordenadores e professores da Universidade. Todos os documentos elaborados passarão por estes gestores para compilação e análise dos dados.

As atividades acontecerão em seis etapas: 1. O levantamento e diagnóstico do município; 2. O prognóstico, prioridades e propostas; 3. Mobilização social e audiências públicas com a população; 4. Compilação dos dados técnicos obtidos; 5. Elaboração da minuta para protocolar na Câmara Municipal; 6. Aprovação do Projeto de Lei na Câmara Municipal.

A primeira etapa, o diagnóstico e levantamento das informações, engloba um exame da legislação urbanística; a leitura técnica da inserção regional e evolução urbana do município; o sistema ambiental; o uso, ocupação e parcelamento do solo urbano e rural; os sistemas urbanos; leitura jurídica das legislações federal, estadual e municipal; entre outros pontos, como o levantamento socioeconômico e o ambiental.

Estavam na reunião o Secretário Municipal de Planejamento, Marcelo Alexandre Soares, o Secretário de Assuntos Jurídicos, Tiago José Lopes, o Secretário do Meio Ambiente, Alexandro de Souza Morais, o Secretário Especial de Gabinete, Jocimar Bueno do Prado, o Secretário Especial de Gabinete/Recursos Humanos, Maurício Arnaldo da Cunha e o corpo técnico da Prefeitura. Além deles, professores e alunos dos cursos envolvidos, a Diretora do Campus de Bragança Paulista, Professora Márcia Aparecida Antônio, os Professores Marcelo da Silva, Joaquim Gilberto de Oliveira, Glacir Teresinha Fricke, entre outros docentes.