Ruas da região central que ficarão sem energia amanhã

A Energisa informa que irá interromper o fornecimento de energia elétrica para executar obras de manutenção e melhoria na rede elétrica nas seguintes datas, horários e locais:

Amanhã, das 9h às 13h nas ruas Viscondessa da Cunha Bueno do nº 10 ao 430, Rua Dr. Albino Dantas do nº 220 ao 339, Rua Emilio Colela do nº 22 ao 300, Rua Madre Paulina do nº 200 ao 208, Rua Cons. Rodrigues Alves do nº 151 Ao 199;

Na quarta-feira, 20, das 9h às 13h, Travessa Carlos Gomes do nº 2 ao 161, Rua Professor. José Tomazini do nº 5 ao 51, Rua Inocêncio Salaroli do nº 2 ao 18, Rua Consciglia Stella Carrozzo do nº 1 ao 7, Praça Olegário E. da S. Leme nº 100;

Caso os serviços estejam concluídos antes dos horários previstos, os religamentos poderão ser antecipados. Por medida de segurança considere as instalações elétricas energizadas.