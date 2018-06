Com futebol previsível, Braga perde em casa e vê o Botafogo disparar na liderança

O Bragantino decepcionou mais uma vez jogando em casa. No sábado, na abertura do returno do Brasileirão Série C, o time de Marcelo Veiga repetiu aquilo que vem fazendo há alguns jogos, ou seja, não tem um esquema de jogo criativo, e do meio-campo para a frente um futebol previsível, com jogadas apenas pelas laterais e intermináveis ‘chuveirinhos’.

O caminho do Botafogo ficou mais fácil com o pênalti sofrido por Tchô logo aos dez minutos da etapa inicial. Ele recebeu a bola dentro da área na cobrança de um lateral, brigou com o zagueiro, foi derrubado por duas vezes e, quando caiu pela terceira vez, o árbitro marcou pênalti. Com direito a paradinha, ele mesmo balançou as redes.

De forma desordenada, o alvinegro tentou buscar o empate, mas aos 30’ foi o tricolor ribeirão-pretano quem voltou a levar perigo: Pimentinha fez boa jogada e lançou Felipe Augusto, livre, na entrada da pequena área, que chutou no travessão. Mas com maior poder ofensivo, o segundo gol veio logo em seguida, aos 34’. Felipe Augusto cruzou e Caio Dantas surgiu no meio da zaga, cabeceando firme para as redes.

O Leão se lançou ao ataque, mas parou nas mãos do goleiro Tiago Cardoso. E o primeiro tempo ficou nisso. Na saída de campo, a torcida vaiou o time.

Na volta do intervalo, como era esperado, o Botafogo recuou e permitiu ao Bragantino ter maior tempo de posse de bola, mas a falta de consistência na ligação entre o meio e o ataque o levou a insistir nas jogadas pelas pontas, sem nenhum resultado prático.

O resultado final ampliou a vantagem do time de Ribeirão Preto na liderança e jogou o Braga para a quarta colocação. Mas poderia ter sido pior, se a Tombense, em casa, não tropeçasse diante do Tupi.

Rodada – Nos demais jogos da abertura do returno tivemos ainda os seguintes jogos: Ypiranga-RS 2 x 0 Joinville; Luverdense 1 x 3 Cuiabá; Volta Redonda 0 x 1 Operário-PR e Tombense 0 x 1 Tupi-MG.

No sábado, 23, o Bragantino vai até a cidade de Juiz de Fora enfrentar o Tupi. Uma derrota e uma combinação de outros resultados, pode jogar o Leão no Z4.