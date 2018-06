Se não houver nova prorrogação por parte do Ministério da Saúde, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe termina na sexta-feira, 22.

Segundo o órgão, prorrogar foi o caminho encontrado, pois foram baixas as coberturas registradas, principalmente nos grupos prioritários formados por crianças e gestantes. A imunização segue com os grupos prioritários definidos desde o início da campanha, podendo ser ampliado, a partir do dia 25 de junho e caso haja disponibilidade de vacinas nos estados e municípios, para crianças de cinco a nove anos de idade e adultos de 50 a 59 anos.