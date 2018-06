Bancos é que definem horário de expediente durante jogos do Brasil

As agências bancárias de todo o País terão expediente especial nos dias em que a Seleção Brasileira entrar em campo pela Copa do mundo na Rússia.

A estreia do Brasil na Copa será contra a Suíça neste domingo (17), às 15 horas, e as partidas seguintes da primeira fase serão contra Costa Rica (dia 22, às 9h) e Sérvia (dia 27, às 15h).

De acordo com a circular divulgada pelo Banco Central, nos dias de jogo as agências poderão funcionar até duas horas a menos, porém deverão estar abertas ao público por pelo menos quatro horas. O funcionamento normal diário é de seis horas.

Ficará a critério de cada instituição decidir se abre mais tarde, fecha mais cedo ou se fará pausa durante o expediente. As agências ficam obrigadas a afixar avisos sobre a mudança de horário de atendimento com antecedência mínima de dois dias úteis.