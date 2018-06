Governo do Estado não define data para liberar R$ 4 milhões para pavimentação

Depois de adiar a assinatura de convênio que prevê o repasse de R$ 4 milhões para obras de pavimentação na cidade, o Governo do Estado ainda não definiu uma data para que o documento seja formalizado. Anteriormente previsto para Campinas, o encontro com prefeitos da região será em Atibaia. O ato contará com a presença do governador Márcio França.

Os recursos, segundo o prefeito Jesus Chedid, serão investidos em recuperação e recapeamento asfálticos em 34 ruas da cidade, que já foram definidas, porém não há previsão para o início dos trabalhos.

34 Vias – A Prefeitura definiu as 34 vias que vão ser atendidas com os recursos do Estado: Ruas Alpheu Vilaça, Ampére, Anhumas, Antônio Luppe, Arthur Siqueira, Benedito Cardoso, Deputado Samuel Saul, Domingos Acedo Garcia, Emílio Baisi, Eunice Ferraz Fernandes, Francisco Luigi Picarelli, Francisco de Toledo Leme, Jorge Eduardo Martins, João Cestari, João Garcia Pagan, João Marques Prado, José Castilho, José Dominicci, Lincoln Rodrigues Siqueira, Manoel José Vilaça, Miguel Ângelo Brandi, Natal Torilo Bussato, Pedro Megale, Primavera, Santa Rosa, Tupi, Vicente A. B. Pereira, Voluntário Walter Scaglioni, Waldemar de Toledo, Waldemar M. Ferreira e as alamedas Dinamarca, Marajó e as avenidas Antonieta Thomazini Lonza e Imigrantes (trecho) e as confluências com a Praça 9 de Julho.