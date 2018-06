Jardim Bonança tem novo espaço de vendas

Um novo espaço para vendas dos lotes do Jardim Bonança, primeiro bairro planejado de Bragança Paulista, foi inaugurado no sábado, 16, na Praça Nove de Julho, no Taboão. A inauguração aconteceu na parte da manhã e seguiu até a tarde com grande movimentação de interessados, atendidos por 20 corretores de diversas imobiliárias do município.

O espaço foi pensando para aqueles que ainda não tiveram oportunidade de conferir as oportunidades e condições de compra.

As obras estão em fase de finalização de terraplanagem e início da pavimentação, devendo ser entregues em abril de 2019. A primeira fase contempla 400 mil m² de uma área de 2,5 milhões m² para expansão do bairro.

Segundo o gerente executivo de urbanismo, Stefan Riess, a urbanização e o lazer qualificados do bairro visam valorizar a cultura do convívio, e os futuros moradores compraram a ideia. Até o momento foram vendidos cerca de 250 lotes de 250 m², sendo 53 lotes mistos, nos quais poderão ser construídos casa ou comércio.

A proposta do empreendimento e valorização da zona norte tem atraído cada vez mais futuros moradores. “Mesmo com a crise econômica, de 2016 a 2017 foram vendidos 40% dos lotes, e as vendas tem aumentado gradualmente, este ano está respondendo cada vez melhor”, disse Stefan.

Impactos – Estudos de impacto de vizinhança indicaram a necessidade de construção de uma avenida de 2 km que liga a Rodovia Benevenuto Moretto a outra entrada do condomínio, pela Planejada II.

Riess ressaltou que as duas cabeceiras de rios que passam pela área do bairro são preservadas, promovendo a quebra de um processo histórico onde a urbanização desenfreada tem deixado de lado o meio ambiente e canalizado os rios, como acontece nos centros urbanos.

O condomínio terá ciclovia, sede de associação de moradores, supermercado, posto de gasolina e club de vantagens para os moradores, garantidas por meio de um aplicativo exclusivo.

O Club Combo Urbano, aplicativo dos moradores do Jardim Bonança contempla a interação entre os vizinhos através de troca de informações sobre o regimento interno do bairro, rede de descontos nos comércios credenciados, troca de serviços entre os profissionais e feed de notícias para interação. Toda semana são postadas atualizações com o status da obra.

O espaço de vendas fica na Praça Nove de Julho, 24, Taboão. O horário de funcionamento da loja será de segunda a quarta-feira, das 9h às 18h, e quinta-feira a domingo, das 9h às 20h.