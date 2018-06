Bragança e Atibaia estão entre as cidades mais seguras do Brasil

O “Atlas da Violência 2018 Políticas Públicas e Retratos dos Municípios Brasileiros”, lançado na sexta-feira, 15, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), coloca Bragança Paulista e Atibaia as vinte cidades com mais de 100 mil habitantes mais seguras do Brasil em se tratando de mortes violentas.

A pesquisa considera mortes violentas a soma de agressões, intervenções legais e mortes violentas com causa indeterminada, tomando como referência o município de residência da vítima. Os dados analisados são de 2016, último ano disponível no Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde.

Com 164.163 habitantes, Bragança aparece no 20º lugar no ranking, com taxa de morte violenta de 9,2. Já Atibaia, que possui 139.683 habitantes, apresenta taxa de 5,1 e ficou com a 2ª posição, o que lhe vale estar entre os três municípios mais pacíficos: Brusque (SC), Atibaia (SP) e Jaraguá do Sul (SC), respectivamente, com taxas de morte 4,8; 5,1 e 5,4.

O estudo – A pesquisa revelou, ainda, que 50% das mortes violentas registradas no Brasil em 2016 ocorreram em apenas 123 cidades, o equivalente a 2,2% do total de municípios brasileiros. No total, foram analisados 309 cidades que possuíam mais de 100 mil habitantes naquele ano.

O estudo conclui, ainda, que municípios com menor acesso à educação, com maior população em situação de pobreza e com maiores taxas de desocupação apresentam maiores taxas de mortalidade violenta e que a maior prevalência de mortes ocorre nas regiões Norte e Nordeste.