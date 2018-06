Preços nos supermercados vão subir ainda mais

Desde o início da greve dos caminhoneiros os preços de muitos produtos dispararam nos supermercados. E a tendência é que continuem a subir, segundo avaliação de economistas.

Dentre os fatores que contribuem para essa projeção estão a quebra na produção, fretes mais caros, aumento de demanda, estoques baixos nos supermercados e perdas acumuladas, o que fez os produtos aumentarem os preços aos varejistas.

O leite, neste momento, é o principal vilão da inflação, com estimativa de aumento médio de 20%. Há casos em que a alta é ainda maior. Algumas marcas estão próximas de R$ 4,00 o litro. Antes da greve custava, em média, R$ 2,30.

Derivados do trigo, arroz, frango e carne também estão com preços elevados, e no caso do frango, o custo para os supermercados dobrou. Para piorar, o consumidor desapareceu das lojas.

A expectativa é saber até quando essa majoração vai. Para o economista Thiago Berka, da Apas (Associação Paulista de Supermercados), preços estavam sendo reajustados antes da greve dos caminhoneiros, que foram agravados com a paralisação.

Até o final deste mês, a previsão é que os aumentos continuem.