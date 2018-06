Enfermeira morre em acidente na Bragança/Itatiba

Às 6h10 da manhã de ontem, a enfermeira Simone Ap. Gomes da Silva, 40 anos, morreu após se envolver em um grave acidente na rodovia Bragança/Itatiba. Ela perdeu o controle de direção do carro que dirigia, rodopiou na pista e colidiu contra três caminhões. Ela seguia para seu primeiro dia de trabalho na cidade de Itatiba.

Conforme apurado, Simone, trafegava no sentido Bragança-Itatiba, na condução do veículo Fiat/Uno Mille, prata, placas locais GWH-7001 quando na altura do Km 47,100, iniciou ultrapassagem de um caminhão. Porém ao perceber o início da faixa contínua, ela tentou retornar para a sua mão de direção, mas acabou colidindo levemente contra a traseira do caminhão que ultrapassava e também contra a lateral do caminhão VW/24.250, vermelho, placas EVO-2050/São Miguel Arcanjo, que seguia em sentido contrário e era conduzido por William Cunha, de 27 anos. Com a colisão Simone perdeu o controle de direção, rodopiou na pista e colidiu transversalmente contra o caminhão Ford/Cargo 1719, branco, placas locais FVY-9009, conduzido por Walter Batista, de 46 anos, que seguia em sentido contrário.

Simone teve morte instantânea, sendo seu corpo removido ao IML para exames necroscópicos. O primeiro caminhão envolvido no acidente não parou após o ocorrido, não sendo identificado seu condutor. Os outros dois caminhões foram periciados e liberados e o Uno foi recolhido ao guincho. A ocorrência foi registrada no Plantão Central da Polícia Civil.