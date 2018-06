Festival Internacional de música começa amanhã

O Festival internacional Ethno Brazil – da Jeunesses Musicales International (JMI), realiza sua primeira edição na América Latina, e o lugar escolhido para sediar o evento, entre os dias 17 a 26 de junho, foi a Fazenda Serrinha, no bairro de mesmo nome. O evento é uma organização do Amigos do Guri, gestora do Projeto Guri. São 24 músicos de 18 a 30 anos, vindo de 10 países diferentes que dividirão experiências, tradições e culturas em um workshop no qual serão ensinadas canções tradicionais de seus países. Nessa troca de experiências estão duas brasileiras: Aria Rita Waengertner Pires, brasiliense, especializada em música renascentista; e a mato-grossense Estela Ceregatti, vencedora do Prêmio Profissionais da Música 2018.

O resultado da vivência será apresentado ao público em quatro shows pelo Estado de São Paulo em apresentações gratuitas. Em Bragança Paulista a apresentação acontecerá dia 22, às 19h, no Galpão Busca Vida (Bairro da Serrinha). Para mais informações, acesse: http://www.ethnobrazil.org.br/pt/anote-na-agenda/