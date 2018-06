Copa, festas juninas e eleições reduzem ritmo de votações no Congresso

As próximas semanas serão de ritmo bem mais lento que o normal nas votações do Congresso Nacional, por conta das eleições de outubro, o início da Copa do Mundo da Rússia e as festas juninas espalhadas País afora.

Temas polêmicos e pautas do governo, como os compromissos assumidos com a greve dos caminhoneiros, certamente serão afetados e postergados por deputados e senadores.

O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) disse que não irá decretar recesso no período da Copa, mas não descartou que as festas juninas podem impactar no quórum das votações.

Apesar da expectativa em apreciar o projeto de lei que regulamenta o transporte rodoviário de cargas no país (PL4860/16), a medida ainda não foi discuta em plenário pelos deputados, onde tramita. O projeto estabelece regras para parte das reivindicações dos caminhoneiros que paralisaram em todo o país.

Cadastro – Outro tema previsto para entrar na agenda de discussões da semana é chamado o cadastro positivo. O Projeto de Lei Complementar (PLP 441/17), de origem do Senado, já teve o seu texto-base aprovado no início de maio, mas os deputados ainda precisam analisar os destaques que podem alterar trechos da medida.

Esses dados poderão ser usados por instituições financeiras para a criação de uma espécie de ranking de bons pagadores. O projeto estabelece que o banco comunique o cliente sobre a inclusão no cadastro, além de informar os canais disponíveis para o cancelamento desse cadastro no banco de dados.