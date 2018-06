PRÊMIO É DE R$ 130 MILHÕES: Quina de São João recebe apostas até 23 de junho

Estão abertas as apostas da Quina de São João, que pagará um prêmio estimado em R$ 130 milhões. O sorteio será no dia 23 de junho, durante a festa junina de São João de Campina Grande, na Paraíba.

Assim como outras loterias especiais da Caixa, como a Mega da Virada, a Quina de São João não acumula. Se não houver apostas vencedoras com cinco acertos, o prêmio será dividido com os apostadores que acertarem quatro números e assim sucessivamente.

O apostador pode jogar entre 5 e 15 dezenas dentre os 80 disponíveis. Ganha acertar 2, 3, 4 e 5 números. A aposta mínima, com 5 dezenas, custa R$ 1,50. O prêmio desta Quina especial não acumula.