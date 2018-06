Obras da Av. dos Imigrantes foi assunto em Comissão

A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano realizou, na manhã desta quarta-feira, 13, a 19ª Sessão Semanal do Ano. Vereadores aguardaram a visita do secretário municipal de Mobilidade Urbana, Manoel Marcos Botelho, para discussão da readequação viária da Av. dos Imigrantes, mas ele não compareceu.

Mesmo sem a presença do Secretário, parlamentares ressaltaram que transtornos são esperados na execução das obras, mas que é importante que haja esclarecimento se houver falhas e refizeram o convite para a próxima sessão.

Na ordem do dia, a Comissão de Finanças encaminhou para votação em Plenário seis matérias com parecer favorável para a aprovação: O projeto de lei 15/18, que propõe a inclusão da Caminhada Nhá Chica no calendário de eventos do município para ser realizada anualmente em 14 de junho, e a PL 18/18, de autoriza o município, a celebrar convênio com a União para atender a Resolução do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) sobre a extinção e o remanejamento de zonas eleitorais.

Outras moções receberam parecer favorável: moção 26/18, que sugere ao município estudos para a implantação de ciclovias; moção 27/18, que requer a criação da Coordenadoria Municipal da Pessoa com Deficiência; moção 30/18, que propõe a celebração de convênios com clínicas veterinárias da cidade para atenção à saúde de animais domésticos da população com dificuldades para custear o tratamento e moção 31/18, para que o município apresente projetos para a captação de recursos no Programa Avançar Cidades, do Ministério das Cidades.

A comissão volta a se reunir na próxima quarta-feira (20/6), às 8h. A sessão pode ser acompanhada presencialmente ou por meio do site www.camarabp.sp.gov.br.