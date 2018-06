4ª Semana de Prevenção de Álcool e Drogas

A 4ª edição da Semana de Prevenção de Álcool e Drogas, realizada pela Diretoria Regional de Ensino, em parceria com Conselho Municipal Sobre Álcool e Outras Drogas (Comad), terá calendário repleto de palestras e rodas de conversa com alunos das redes públicas estadual e municipal de ensino, além de colégios particulares. O evento é celebrado em alusão ao Dia Internacional da Luta Contra o Uso e Tráfico Ilícito de Drogas, instituído pela ONU no dia 26 de junho de 1987.

Serão realizadas palestras em escolas para orientar estudantes que estão em fase vulnerável de contatos primário e secundário com o mundo das drogas. As professoras Marceline Lima e Maria Teresa Barrese Rezende, ambas coordenadoras do Núcleo Pedagógico, ressaltaram que a crescente adesão da Semana de Prevenção em diversos setores é um indicativo da aceitação e quebra de tabu sobre o tema.

Desde o início da atuação da Diretoria Regional de Ensino com a pauta, em 2015, organizadores e apoiadores estão na luta para instituir a Lei Municipal da Semana de Prevenção de Álcool e Drogas, de autoria do Executivo, que será um subsídio para fazer com que a sociedade civil realize a discussão de políticas públicas e como as instituições irão agir para a prevenção.

No dia 26, o presidente do Comad, Dr. Gilson Almeida Cardoso, estará na Tribuna da Câmara Municipal durante a sessão ordinária para falar sobre a importância do tema e o trabalho desenvolvido ao longo de quatro anos.

As Instituições e voluntários participantes são: Alcoólicos Anônimos (AA), Amor Exigente (AE), Associação dos Psicólogos, Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (CAPS-AD), Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social – SEMADS-CRAS/CREAS, Conselho Tutelar (CT), Guarda Civil Municipal (GCM – Canil Municipal), Polícia Militar – Jovens Brasileiros em Ação (JBA), Narcóticos Anônimos (NA), Programa Escola da Família (PEF), Programa Municipal de IST/AIDS e Hepatites Virais de Bragança Paulista, Papo Sério de Jovens, Secretaria Municipal da Juventude, Esportes e Lazer, Universidade São Francisco (USF)

Programação – Na terça-feira, 19, haverá sessão “Psico Cine”, às 20h, na Associação dos Psicólogos, localizada na Av. Salvador Markowicz, 330 – Sala 16 – Jardim São José.

Dia 21, quinta-feira, às 15h, terá apresentação teatral “Judas em Sábado de Aleluia”, no Centro Cultural Geraldo Pereira.

No próximo dia 25, segunda-feira, acontece uma palestra gratuita sobre “Dependência Química – Critérios e Fármaco Dependência”, na sede da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas de Bragança Paulista, localizada na Av. Dr. José Adriano Marrey Jr, 359, Vila Municipal.

Os palestrantes serão Dr. Gilson A. Cardoso, especialista em dependência química e Dr. Luiza Guilhem Marques de Oliveira, médica, residente em psiquiatria da HUSF e estudante de Psicanálise Sedes.