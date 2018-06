Administração Municipal recebe mais de R$ 900 mil para investimentos na Saúde

Na terça-feira, 12, o Palácio Santo Agostinho recebeu a notícia da liberação de R$ 999.860,00 do Fundo Nacional de Saúde e o depósito do valor no Fundo Municipal de Saúde para investimentos na área.

Segundo a assessoria da Prefeitura, os recursos serão utilizados na estruturação de unidades de saúde do município com a compra de equipamentos e aparelhos, entre eles o destaque fica para um aparelho cardioversor (equipamento pode ser utilizado quando o paciente em questão apresenta um batimento cardíaco irregular ou acelerado), três eletrocardiógrafos computadorizados (uma avançada ferramenta para a eletrocardiografia digital), um crosslinking corneano (para o tratamento do ceratocone – doença ocular que afeta o formato e a espessura da córnea, provocando a percepção de imagens distorcidas), duas lâmpadas de fenda (instrumento usado por oftalmologistas e optometristas, para avaliação do meio ocular), um processador de filmes radiográficos e uma impressora de filmes radiológicos, e dois sistemas de videoendoscopia flexível.

Os recursos serão utilizados também para compra de armários, mesas, computadores, geladeiras, estantes, autoclave, mesas para exames, biombos, foco cirúrgico, entre outros móveis e equipamentos essenciais.

A indicação para o recebimento da verba é do deputado federal Herculano Passos a pedido do deputado estadual Edmir Chedid.