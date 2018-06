Setor de Serviços é quem mais emprega na cidade

Bragança gerou 565 empregos no primeiro quadrimestre de 2018, na comparação com os últimos quatro meses do ano passado. O levantamento foi feito pela GB com base nos dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). Em 2017 o resultado apontou o fechamento de 28 postos de trabalho.

O setor de Serviços manteve-se como maior empregador da cidade, com 416 contratações com carteira assinada. Mesmo com saldo negativo entre janeiro e abril de 2017, naquela oportunidade também era o segmento que mais empregava, com 436 vagas preenchidas.

Setores – A Indústria de Transformação gerou 316 novos empregos formais neste ano, computando-se os dados até abril. A Construção Civil fechou três postos de trabalho no mesmo período, resultado da contratação de 246 pessoas ante 249 demissões.

O Comércio foi outro setor que oscilou negativamente, com 71 vagas fechadas e a Agropecuária demitiu 33 trabalhadores.