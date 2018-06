Titulares voltam no Bragantino na abertura do returno do Brasileirão

Depois da vitória em Cuiabá, com mais da metade do time formado por reservas, na semana passada, o Bragantino volta a campo hoje, às 18 horas, no Nabizão, na abertura do returno. O adversário, um velho conhecido, é o Botafogo de Ribeirão Preto, que lidera o grupo B com três pontos a mais que o alvinegro.

Nos treinamentos da semana o técnico Marcelo Veiga testou algumas mudanças no time principal, com a volta de alguns titulares. Quem fica de fora é o meia Danilo Bueno, que sofreu contratura na perna e não reúne condições de jogo.

De acordo com Veiga, o time que entra em campo será formado por Alex Alves, Ewerton, Lázaro, Guilherme Mattis e Fabiano; Adenilson, Magno, Vitinho e Léo; Matheus Peixoto e Marquinhos.

Botafogo – Se o Bragantino teve problemas na semana passada com vários titulares ausentes, agora é o Botafogo que não vai ter a zaga titular. Por cartões, saem do time o zagueiro Carlos Henrique e o lateral Marcos Martins.

O técnico Léo Condé não anunciou o time, preferindo fazê-lo momentos antes da partida.