ELEIÇÕES 2018: Cidades da região ainda não terão biometria

As cidades que integram a região bragantina não vão utilizar a biometria nas eleições deste ano. Mesmo os eleitores que já fizeram o cadastramento biométrico vão votar com o documento de identificação com foto e assinatura na folha de votação.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), o sistema biométrico está sendo implementado gradualmente no Estado, e este ano é obrigatório a sua utilização em 100 cidades. Nenhum dos municípios da região está nesta lista.

A previsão é que a biometria seja utilizada em Bragança apenas nas eleições de 2022. Assim como nos municípios de Atibaia, Itatiba, Jarinu, Piracaia, Bom Jesus dos Perdões, Nazaré Paulista, Morungaba, Joanópolis, Vargem, Tuiuti, Pedra Bela e Pinhalzinho, que formam a microrregião de Bragança.

A apresentação do título de eleitor não é obrigatória, mas facilita a identificação do local de votação, já que possui os números da seção eleitoral.

Suspensos – Desde o dia 10 de maio o cadastramento está fechado para a preparação das Eleições 2018. Aqueles que precisarem tirar a primeira via do título, transferir o domicílio eleitor, regularizar o documento cancelado ou fazer a biometria devem aguardar até após a reabertura do cadastro eleitoral, em 5 de novembro.

A Justiça Eleitoral disponibiliza apenas os serviços de emissão de segunda via de título e de certidão de quitação eleitoral.