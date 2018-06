Bragança tem 75,4 veículos para cada cem habitantes

Bragança é a 145ª cidade do Brasil com maior número de veículos – incluindo carros, motos, ônibus, caminhões, tratores, quadriciclos e reboques. Os 123.923 veículos registrados na cidade, até abril deste ano, pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), confirmam que, ano a ano, mais veículos circulam pelas ruas do Município. Na última década, a frota local teve aumento de 73%.

Neste ano, enquanto o Brasil atingiu a marca de 47,28 veículos para cada cem habitantes e o Estado de São Paulo de 63,06 veículos para cada cem habitantes, Bragança atingiu um patamar ainda maior na taxa de motorização, 75,48 veículos para cada cem habitantes. A vizinha Atibaia, por exemplo, tem 72,21.

Levantamento realizado pela GB coloca o município na 27ª posição das cidades do Estado de São Paulo com maior taxa de motorização. O ranking é baseado nas 78 cidades do Estado com mais de 100 mil habitantes, conforme estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) para julho de 2017.

Para especialistas em estudos sobre trânsito, transportes e logística, o índice tem aspectos positivos e negativos. Avaliam que do ponto de vista econômico, mostra que a cidade tem bom rendimento individual, que permite a compra de veículos. Por outro lado, do ponto de vista da saustentabilidade, mostra que a cidade está investindo no transporte individual motorizado em detrimento de outras opções sustentáveis, como o transporte coletivo e o individual não motorizado.

Afirmam ainda, que é possível comparar cidades quando o número de habitantes é levado em consideração, na chamada taxa de motorização, porém as características de cada município devem ser avaliadas. Qualidade do transporte público, poder aquisitivo da população e topografia são fatores que influenciam na quantidade da frota de uma cidade.

O alto número de motorização é incentivado pelo governo federal através das facilidades para se comprar veículos, por meio de parcelamentos, descontos e redução de impostos. E diante disso, as cidades nada podem fazer para influir diretamente no processo.