Bragança e região fora da lista de risco de surto para dengue, zika e chikungunya

Nenhuma cidade da região aparece na lista de 1.153 municípios que apresentaram alto índice de infestação do mosquito Aedes aegypti e correm risco de surto para dengue, zika e chikungunya, segundo o Ministério da Saúde. Os números foram divulgados no início da semana com base em estudo feito pelo LIRAa (Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti), que identifica os criadouros predominantes e o quadro de infestação dos municípios.

Quando o índice é inferior a 1%, a condição é considerada satisfatória. Bragança aparece com 0,4, Atibaia, Pedra Bela e Pinhalzinho com 0,0 e Vargem e Tuiuti estão entre as cidades que não realizaram o levantamento.

De 1% a 3,9% há situação de alerta; e existe o risco de surto se for superior a 4%.

Dos 5.561 municípios brasileiros, 5.191 realizaram algum tipo de levantamento.

Segundo o Ministério da Saúde, o LIRAa é fundamental para o controle do Aedes, pois indica os bairros onde estão concentrados os focos de reprodução do mosquito e o tipo de criadouro predominante, e ajuda os municípios a ter melhores condições de fazer o planejamento das ações de combate e controle do mosquito.