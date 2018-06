Quiosques do Matadouro tem nova licitação de concessão

Pela quarta vez a Administração Municipal tenta licitação para a concessão a título precário e oneroso dos quiosques da Praça Cel. Jacinto Osório, no Matadouro. A licitação foi aberta na última sexta-feira, 8, e publicado na Imprensa Oficial.

A concessão será para o uso de seis quiosques que poderá ser feita separadamente, não ficando impedido, entretanto, que uma mesma pessoa ou empresa seja vencedor da concessão de mais de um quiosque. O valor arrecadado será destinado aos Fundos Municipais de Cultura e Turismo.

Cada quiosque conta com a área de 16,20 m², e deverão conter tipos de comércio diferentes, desde que sejam servidos produtos derivados da linguiça bragantina. A intenção é promover o produto, movimentar o comércio local e o turismo gastronômico, característico da cidade.

Histórico – Outros certames foram abertos em 2015, 2016, e em abril deste ano. O local foi reformado pela gestão do ex-prefeito João Afonso Sólis, e desde então é alvo de invasões e vandalismo.

A licitação está programada para ocorrer no dia 18 de julho, às 9h30, por meio de Concorrência Pública nº 007/2018 e o edital está disponível no balcão do setor de licitações da Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, localizado na Avenida Antônio Pires Pimentel, nº 2.015, Centro, em dias úteis das 9h às 16h, devendo o interessado trazer sua mídia específica para cópia (cd/dvd, pendrive, etc.) ou ainda no site www.braganca.sp.gov.br (Portal do Cidadão). Mais informações podem ser obtidas através do telefone (11) 4034.7115. A visita técnica é obrigatória e deverá ser realizada por meio de agendamento através do telefone (11) 4034-6570 da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.