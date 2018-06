Fut-Encontro acontece amanhã e recebe convidados de peso

Nesta quinta-feira, a partir das 19h, o Bragança Garden Shopping está realizando mais uma edição do Fut-Encontro na Praça de Alimentação, no Piso L2. O debate é gratuito e aberto ao público de todas as idades.

Desta vez um trio de craques estarão reunidos para o bate-papo, os convidados são a ex-jogadora e “eterna rainha das embaixadinhas” Milene Domingues, o ex-atacante do Santos, São Paulo e seleção brasileira, Paulo Roberto Jamelli, e o coordenador de Educação Física da FESB, Eduardo Morvan.

No mesmo dia o Garden inaugurará um estúdio de rádio e TV para a transmissão de dois programas de esporte como aquecimento para a Copa.