Santa Luzia e Rosário de Fátima ficarão sem energia elétrica

A Energisa informa que irá interromper o fornecimento de energia elétrica para executar obras de manutenção e melhoria na rede elétrica e será realizada nas seguintes datas, horários e locais:

Dia 15, quinta-feira, das 08h30 às 10h, para os clientes dos endereços: Alameda Gomides de Oliveira do Nº 81 Ao 247, Alameda Nossa Senhora do Rosário de Fatima do Nº 41 Ao 223, Alameda Nelita Bertoloti Leme do Nº 41 ao 190, Rua Angelina C. Izzo do nº 15 Ao 130, Travessa Eliana Peluso Sperandio Do nº 81 ao 128, Rua Viela 01 – Condomínio Rosário de Fatima Nº 50, Travessa Victor Fera Sobrinho nº 41; Ainda no dia 15, das 13h30 às 16h30, para os clientes dos bairros: Biriçá, Biriçá do Campinho, Campinho;

Caso os serviços sejam concluídos antes dos horários previstos, os religamentos poderão ser antecipados. Por medida de segurança considere as instalações elétricas energizadas.

Em caso de dúvidas ligue para o Centro de Atendimento ao cliente – telefone 0800 70 10 326 – a ligação é gratuita.