Estado abre 1495 vagas para concurso de agente de organização escolar

Inscrições para processo seletivo poderão ser realizadas até as 16h do dia 10 de julho

A Secretaria de Estado da Educação divulgou no Diário Oficial, na última terça-feira (5), o edital do processo seletivo para 1.495 vagas de Agente de Organização Escolar (AOE). Os novos servidores serão distribuídos pelas 91 diretorias regionais de São Paulo.

O concurso terá validade de dois anos, a partir da data da publicação da homologação, prorrogável uma vez pelo mesmo período, a critério da pasta. Vale destacar que as inscrições podem ser realizadas pela internet, no link referente à seleção, até ás 16h do dia 10 de julho.

De acordo com a Secretaria de Estado da Educação, cabe ao AOE atuar exclusivamente nas unidades em atividades que englobam a rotina da secretaria escolar, assim como no atendimento aos alunos e à comunidade geral. A jornada de trabalho compreende 40 horas semanais, com remuneração mensal total de R$ 1.142,64 (salário base e abono complementar).

Inscrição – A taxa para se inscrever é de R$ 32, confirmada somente após a efetivação do pagamento dentro do prazo estipulado. O valor pode ser quitado por meio de boleto em qualquer agência bancária. No ato da inscrição, o candidato deverá obrigatoriamente optar por uma das Diretorias de Ensino e acompanhar o status.

As regras e publicações do concurso também poderão ser acompanhadas por meio do portal de Concursos Públicos do Estado, bem como do site da Imprensa Oficial e da Secretaria da Educação.

Redução – Estão aptos a solicitar redução de 50% do valor da taxa de inscrição os candidatos que sejam estudantes regularmente matriculados em uma das séries do Ensino Médio, curso pré-vestibular ou curso superior (em nível de graduação ou pós-graduação). O mesmo vale para quem estiver desempregado ou receba remuneração mensal inferior a dois salários mínimos. As duas situações devem ser comprovadas por meio da documentação estipulada pelo edital.

Já os doadores de sangue que comprovarem doação de no mínimo três vezes no período de um ano a um órgão oficial ou entidade credenciada pela União, Estado ou Município poderão solicitar isenção da taxa de inscrição, mediante o envio da documentação comprobatória.

Candidatos que necessitarem de condições especiais para a realização das provas (prova adaptada, ajudas técnicas, sala acessível, mobiliário específico ou similares) deverão listar a condição na ficha de inscrição e enviar o requerimento, acompanhado de laudo médico, à organizadora do concurso público.