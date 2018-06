Campanha do Agasalho arrecada 7 mil peças

O primeiro “Dia D” de mobilização da Campanha do Agasalho 2018 arrecadou mais de 7 mil peças, no último sábado, 9.

A assessoria da Prefeitura informou que como os bairros Julieta Cristina, Curitibanos e Hípica Jaguari, não foram percorridos em sua totalidade durante a ação doa dia “D”. Sendo assim, no decorrer desta semana parceiros e servidores municipais, devidamente identificados com crachás, percorrerão os bairros citados recolhendo as doações.

Carros com voluntários e servidores continuarão no próximo sábado, 16, divididos em dois grupos: Grupo dos Desbravadores e dos Aventureiros, além da ASA e ADRA, sairão às 14h, da Concha Acústica, percorrendo os bairros Jardim São Lourenço, Vila Davi, Vila Garcia, Vila Motta, Santa Libânia e Lavapés. Atiradores do Tiro de Guerra, sairão às 9h, do TG, percorrendo os bairros Vila Bianchi, Matadouro, Toró, Águas Claras, Jardim Recreio e Tanque do Moinho.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 4034-7100 e (11) 4033-3065, ou pelo e-mail campanhadoagasalho@braganca.sp.gov.br.