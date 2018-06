DIG prende “Gordinho” por matar homem no Parque Brasil

Oito meses após intenso trabalho de investigação, policias civis da Delegacia de Investigações Gerais – DIG –, prenderam o assassino de José Marcelo Pires, 40 anos, morto covardemente, em outubro do ano passado, após uma discussão na porta de um bar na rua Padre João Pastrana, no Parque Brasil. O assassino, Elton Andrade dos Santos, de 25 anos, vulgo “Gordinho” foi preso em sua casa em um Conjunto Habitacional no bairro Henedina Cortez e confessou o crime.

Investigação – Sob o comando do delegado José Glauco Silveira Lobo Ferreira e do Chefe de Investigações Eduardo Rios, os investigadores iniciaram a busca pelo assassino de José Marcelo logo após o crime. Porém, com as informações escassas e sem muitas testemunhas dispostas a ajudar a polícia, os investigadores iniciaram um garimpo atrás de informações para identificar Elton. Segundo apurado, a única coisa que se sabia após o crime é que o autor tinha o apelido de “Gordinho” e que o mesmo traficava drogas pelo bairro, fato que dificultou ainda mais a vida dos policiais no encontro de testemunhas. E oito meses após o crime e de trabalho investigativo árduo, os investigadores conseguiram chegar a Elton e na manhã de terça-feira, 12, em sua casa em um Conjunto Habitacional no Henedina Cortez.

O crime – Segundo a Polícia, o crime aconteceu na porta de um bar no Parque Brasil, após “Gordinho” e José Marcelo se desentenderem. A mesma fonte aponta que José Marcelo estava bebendo no bar, quando pediu para que “Gordinho” não traficasse drogas na rua de sua residência no Jardim Novo Mundo, bairro próximo ao local do crime, o que gerou uma discussão. Porém José Marcelo deixou o local e foi até a sua casa buscar um revólver calibre 38, para tentar intimidar o traficante para que ele parasse o comércio de drogas no local. Uma nova discussão foi iniciada e Elton e José entraram em luta corporal e “Gordinho” conseguiu tirar a arma de José, efetuando três tiros fatais contra ele.

Na delegacia o assassino confessou a morte de José Marcelo, mas nega que o crime tenha envolvimento com o tráfico e diz que a briga aconteceu por um motivo banal. Ele também disse que logo após o crime jogou a arma em um córrego no Parque Brasil, porém ele não sabe precisar ao certo onde ele jogou e devido ao tempo de descarte e as chuvas é muito difícil o encontro desta arma. “Gordinho” está em liberdade condicional pelo crime de tráfico drogas, e deixou a cadeia em 10 de maio de 2017, e voltou para o tráfico, e cinco meses depois desse benefício ele cometeu o homicídio. Confesso, Elton foi recolhido a cadeia onde ficará à disposição da justiça.