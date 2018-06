Educação do Estado abre 1,5 mil vagas de ensino médio

Foram abertas ontem, 11, as inscrições do concurso público para contratação de 1.495 agentes de organização escolar. As vagas são distribuídas pelas 91 Diretorias de Ensino do Estado. Os aprovados serão contratados para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, com salário de R$ 1.142,64.

As inscrições devem ser feitas até às 16h de 10 de julho, no site da CKM Serviços (www.ckmservicos.com.br). A taxa é de R$ 32.

Os candidatos devem ter 18 anos ou mais e ensino médio completo, além de outras exigências previstas no edital, que pode ser consultado no Portal de Concursos do Governo do Estado de São Paulo (www.concursopublico.sp.gov.br).

Ao se inscrever, o candidato deve obrigatoriamente escolher uma das 91 Diretorias de Ensino. A prova é composta de 80 questões de múltipla escolha, está agendada para o dia 26 de agosto. Serão 20 perguntas de língua portuguesa, 20 de raciocínio lógico e matemática, 20 de conhecimentos específicos e 20 de informática. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Educação, “a função do agente de organização escolar é atuar exclusivamente nas unidades de ensino da rede em atividades que envolvem a rotina da secretaria escolar, assim como no atendimento aos alunos e comunidade escolar em geral”.