Unidades de saúde serão avaliadas pelo Ministério da Saúde

Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade da Atenção Básica” (PMAQ-AB), do Ministério da Saúde, visitará entre os dias 12 e 22 de junho as unidades de Bragança que fazem parte do programa.

A avaliação será realizada por uma equipe de dois entrevistadores e um supervisor, profissionais credenciados e especialmente capacitados para a atividade. Ao todo, 17 unidades e 2 equipes do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) serão avaliadas.

Serão observadas as condições de infraestrutura, materiais, insumos e medicamentos e ainda entrevista com profissionais das equipes para avaliar o processo de trabalho e a organização do serviço e do cuidado com os usuários. Três usuários de cada unidade serão ouvidos pela equipe.

A avaliação busca reconhecer e valorizar os esforços e resultados das equipes e dos gestores municipais de saúde na qualificação da Atenção Básica. O trabalho será realizado em parceria com instituições de ensino superior e de pesquisas brasileiras de reconhecida experiência em pesquisas avaliativas da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Universidade de São Paulo (USP), e Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).