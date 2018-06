Com a metade do time de reservas, Bragantino voltou a vencer

Depois de perder 9 pontos em 12 disputados, o Bragantino entrou em campo no sábado, na Arena Pantanal, para cumprir o último jogo do turno do Brasileirão Série C. E as dificuldades para enfrentar o Cuiabá eram muitas, a começar pela ausência de cinco jogadores considerados titulares, três dos quais no setor mais sensível da equipe, a defesa.

O que se viu durante os 90 minutos foi um Cuiabá com maior volume de jogo, dominar a partida, porém sem conseguir passar pelo sistema defensivo do alvinegro. O Bragantino pouco fez e apenas ao final da primeira etapa criou uma ou duas oportunidades, porém sem conseguir balançar as redes.

A volta para o segundo tempo não foi diferente. Os cuiabano procuraram pressionar o Braga e buscar mais espaços na defesa leonina, porém também faltava criatividade. E novamente nos dez minutos finais, saiu o gol que deu, enfim, a vitória esperada. Aos 37’ uma bola que sobrou na entrada de área foi aproveitada por Rafael Chorão, que chutou e ainda contou com um desvio da defesa para acabar dentro das redes.

Faltando pouco tempo para o final, o Cuiabá se lançou ao ataque, mas sem organização parou na zaga reserva do Braga.

Returno – O alvinegro de Bragança terminou o turno do Brasileirão Série C em terceiro lugar no grupo B. Poderia ter sido melhor, não fossem as chances de vitória desperdiçadas em casa. Na abertura do returno, no sábado, 16 horas, no Nabizão, o time de Marcelo Veiga tem nova oportunidade de chegar à liderança, pois enfrenta justamente o líder, Botafogo de Ribeirão Preto, que está três pontos à frente. O jogo tem início previsto para às 18 horas, assim como todas as demais partidas do grupo.

No primeiro turno, em Ribeirão Preto, na abertura do certame, tricolor e alvinegro empataram em 1 x 1.