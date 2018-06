Convênio com o Estado de R$ 4 milhões não foi assinado

A solenidade para assinatura de convênio entre Bragança e o Estado, no valor de R$ 4 milhões, destinados à obras de pavimentação, não aconteceu no sábado, 9, em Campinas, conforme anunciado pela Prefeitura. Apenas convênios relativos à Sabesp foram firmados com inúmeras cidades, dentre elas Jarinu.

Os recursos para pavimentação de 34 ruas em Bragança, só serão liberados após a assinatura do convênio, agora prevista para a cidade de Atibaia, porém com data ainda não confirmada.