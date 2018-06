Concluída a primeira etapa das obras no Lago do Taboão

A primeira fase das obras de desassoreamento do Lago do Taboão, que engloba a drenagem de sedimentos, foi encerrada no último dia 15, após a retirada do restante do solo brejoso em uma área repleta de pedras, próxima à Secretaria de Cultura e Turismo.

Segundo a Prefeitura, a retirada dos sedimentos dragados, que se encontram na área da ensacadeira, aguardam agora o processo de secagem antes da remoção. Quando a terra retirada secar e puder ser escavada, será despejada em quatro caminhões para levar o material até o Parque de Exposições Dr. Fernando Costa (Posto de Monta), em área cedida pela Secretaria Municipal de Agronegócios, com autorização da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

A empresa responsável, Submar Serviços Subaquáticos Ltda, retirou 8.700 m² de material assoreado, com o uso de uma draga de aproximadamente 24 toneladas. A empresa seguiu o projeto executivo de engenharia apresentado.

A Administração Municipal informou que tomará medidas para evitar novo assoreamento através de um conjunto de ações integradas ao plano de combate às enchentes, com implantações de caixas de areia nos cursos d’água que alimentam o lago, conjuntamente com medidas de proteção destes locais, por meio de reflorestamento das áreas de preservação permanente, entre outras providências.