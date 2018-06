Menos de 50% das crianças e gestantes recebem a vacina contra gripe

Entre as 7.641 crianças de seis meses a cinco anos que fazem parte do grupo prioritário para receber a vacina contra a gripe na rede pública de saúde em Bragança, somente 4.396 foram levadas, por pais ou responsáveis, para serem imunizadas. O volume, levantado pela Secretaria Municipal de Saúde até ontem, correspondia a uma cobertura de 51,77%, bem abaixo da meta de 90% estabelecida para cada grupo. O cronograma da vacinação, já prorrogado, segue até o dia 15 de junho, quando oficialmente termina a campanha. As doses estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.

Desde o início da campanha, no dia 23 de abril, Bragança já imunizou 35.462 pessoas na cidade. Entre os grupos prioritários que possuem população estimada e meta de cobertura vacinal, as gestantes também ficaram longe da meta, com 48,8% imunizadas (797), de um total de 1.467. Apenas os idosos chegaram próximos, com 89,4%, com 17.037 vacinados. Quem ultrapassou os 90% exigidos foram os trabalhadores da Saúde, com 98,1%, enquanto puérperas somaram 68,6% e os professores 81,4%. A meta, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, era vacinar, inicialmente, 30.435 pessoas que formam o grupo prioritário.

Também foram vacinadas 388 pessoas em sistema prisional, 5.367 doentes crônicos e 1.864 sem grupo específico. Sobre a liberação das doses não usadas para imunizar o restante da população, a Secretaria informou que isso depende de avaliação do Estado, mas que já foi sinalizado que ela poderá ser ampliada para crianças de cinco a nove anos e adultos de 50 a 59 anos.

No ano passado a adesão de gestantes e crianças também ficou abaixo dos 50%.