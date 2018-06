Preço do leite dispara nos supermercados

O preço do litro do leite, do tipo longa vida, disparou na última semana nos supermercados de Bragança. Enquanto a caixa de um litro era vendida na última semana de maio por até R$ 2,39, na primeira semana de junho o preço saltou para R$ 3,49, mas em média, R$ 3,69 e, em algumas padarias, até a R$ 3,89, o que representa um aumento em torno de 50% para o consumidor e de mais de R$ 1,00.

Os gerentes de supermercados afirmam que o leite chegou mais caro por causa da paralisação dos caminhoneiros e da entressafra, que ocorre nesta época do ano para os produtores da região Sudeste.

Ontem – Em alguns supermercados visitados pela GB o litro do leite da marca mais barata era vendido na manhã de ontem por R$ 3,49, mas na média chegou a R$ 3,69. O mesmo tipo de leite, longa vida, da marca mais cara, era vendido a R$ 4,99. Uma das explicações dos gerentes é que o estoque que havia antes acabou rapidamente, principalmente com a paralisação dos caminhoneiros, quando o produto ainda era encontrado nas prateleiras por até R$ 2,39 o litro.

Segundo eles, os estoques que tinham para um mês acabou em 15 dias, diante do medo das pessoas do produto faltar. Com a chegada da entressafra, logo após a greve dos caminhoneiros, o aumento foi inevitável. Mas acreditam que o preço volte a cair em dois ou três meses. Enfatizaram também que a compra do produto pelos supermercados está 24% mais cara e que não há como segurá-lo. É repassado ao consumidor.

Quantidade – Quem foi em busca de leite nos supermercados nos últimos dias se espantou com o aumento no preço. Mesmo mais caro, tem supermercado que limita a venda para até 12 unidades por cliente.

Diante do novo preço, muita gente faz opção por marcas mais baratas e outros reduzem a quantidade que costumavam comprar.

Os consumidores também notaram um reflexo de preços maiores em produtos que são derivados do leite, principalmente o queijo. Segundo os gerentes dos supermercados, os laticínios estão chegando com preços maiores, em torno de 12%.