Mesmo com bandeira vermelha, conta de luz pode subir 9,88%

Com a mais alta bandeira tarifária em vigor – a vermelha, no patamar 2 -, a conta de energia elétrica poderá ficar, em média, 9,88% mais cara neste mês. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), haverá cobrança extra de R$ 5,00 nas contas de luz a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

A decisão foi tomada por causa do fim do período chuvoso e da redução no volume dos reservatórios das usinas hidrelétricas. Com isso, há a necessidade de usar energia produzida pelas usinas termelétricas, que têm maior custo de produção.

Segundo a Aneel, os reservatórios do Sul, com o fim do período úmido, apresentam redução de volume, o que provoca o aumento do risco hidrológico e do preço de energia no mercado de curto prazo. A isso soma-se a previsão baixa de chuva quando comparada à média histórica.

Em maio, vigorou a bandeira tarifária amarela, em que há adicional de R$ 1,00 na conta de energia do consumidor a cada 100 kWh consumidos. Nos primeiros quatro meses do ano, vigorou a bandeira verde, em que não há cobrança extra na conta de luz.