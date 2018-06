Preço da gasolina tem alta de 14% em Bragança após greve dos caminhões

Além da alta nos preços dos alimentos, a paralisação dos caminhoneiros deu outro presente à cidade: um aumento de até 14% no preço dos combustíveis.

Após a greve, que durou de 21 a 30 de maio, a gasolina foi o combustível que mais encareceu: 14%.

Antes da greve o preço do litro podia ser encontrado a R$ 3,74 em Bragança.

Durante a paralisação chegou a ser comercializado a R$ 4,99 e uma semana após o término da manifestação, o valor saltou para R$ 4,29.

O aumento nas bombas também é reflexo do reajuste de 0,74% no preço da gasolina nas refinarias. Foi a primeira alta após cinco cortes.

O etanol também sofreu alteração nos preços: antes da greve era encontrado por R$ 2,54 (em média) e hoje o litro mais caro custa R$ 2,89, aumento de 13,7%.Em vários postos o preço do diesel não baixou e em alguns aumentou em até 17%. Ao invés de cair R$ 0,46 nas bombas, o litro teve alta de R$ 0,57%.