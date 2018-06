Dois pontos da Fernão Dias entre os 100 mais perigosos do País

Dois trechos da Fernão Dias, entre Mairiporã e São Paulo estão entre os 100 mais perigosos em rodovias federais do País, segundo estudo divulgado terça-feira,5, pela CNT (Confederação Nacional do Transporte).

Segundo o levantamento, as áreas no trecho paulista registraram 15 mortes e 116 acidentes de trânsito no ano passado.

Entre os 100 trechos mais perigosos em rodovias federais no País, 2 deles estão na lista da BR-381 (Fernão Dias), e os demais na Via Dutra e Régis Bittencourt.

Os 10 quilômetros entre os km. 56,4 a 66,4 em Mairiporã, foram considerados o 77º mais perigoso em rodovia federal, com 6 mortes e 45 acidentes, taxa de 13,3 óbitos para cada 100 acidentes. O outro trecho de dez quilômetros vai do km. 76,4 ao 86,4, entre Guarulhos e São Paulo, o 16º mais perigoso, com 9 mortes e 71 acidentes, taxa de 12,7 mortes em cada 100 ocorrências. Segundo os especialistas, o estudo da CNT não leva em conta o volume de tráfego do trecho pesquisado, o que deveria ser um dos principais fatores para análise dos acidentes.

Disseram que nos trechos citados as principais causas são colisão traseira, engavetamento e colisão lateral, que têm como principal causa a desatenção e a imprudência do motorista. E enfatizaram que desde o início da concessão, os serviços contribuíram para a queda no índice de mortalidade superior a 80%.